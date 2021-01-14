آخر تحديث: 2021-01-14 09:27:46
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/14 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في: محيط أكاديمية الأسد – جمعية الزهراء – الجبول بحلب من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 16,00

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,سياسة,محلي

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,سياسة,محلي

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