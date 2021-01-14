مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/14 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في: محيط أكاديمية الأسد – جمعية الزهراء – الجبول بحلب من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 16,00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 30 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 14 كانون الثاني 2021
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الأخبار
الشيوعي السلوفاكي: إجراءات أمريكا القسرية انتهاك للديمقراطية
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/14 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في: محيط أكاديمية الأسد - جمعية الزهراء - الجبول بحلب من الساعة 9.00 صباحاً حت...
الخارجية: العدوان الإسرائيلي على مناطق في ديرالزور يتزامن مع ممارسات "قسد" الإرهابية القمعية بحق الشعب السوري في الحسكة والرقة ودير الزور
"النواب" الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب
الصين تندد بقرار بريطانيا وكندا حظر الاستيراد من إقليم شينجيانغ
عمدة اسطنبول يكشف ملفات فساد تتعلق بحزب أردوغان
بيلوسي: ترامب حرض على العصيان المسلح في الكابيتول
بوغدانوف يبحث مع بيدرسن تعزيز عملية تسوية الأزمة في سورية
مقتل مسلح من ميليشيا "قسد" في البصيرة بريف دير الزور
تنسيق استخباري أمريكي إسرائيلي حول العدوان الجوي على سورية