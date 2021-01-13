فرنسا: 23852 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 23852 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ارتفاعاً من 19725 أمس لكنها تنخفض عن 25379 حالة مسجلة يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة وفق ما نقلت رويترز أن 229 شخصاً توفوا جراء الفيروس في المستشفيات انخفاضاً من 355 أمس.

وكانت السلطات الصحية في فرنسا سجلت أمس 362 وفاة و19753 إصابة في ارتفاع لكلا المؤشرين وقالت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ارتفع إلى مستوى 2806591 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 68802.

طباعة