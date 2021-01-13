بيلوسي: ترامب حرض على العصيان المسلح في الكابيتول

شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على ضرورة أن يحاسب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على تحريضه على العصيان المسلح الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونغرس الأمريكي “الكابيتول”.

ونقلت رويترز عن بيلوسي قولها في افتتاحية جلسة مساءلة الرئيس ترامب: “نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرّض على هذا التمرد وعلى هذا العصيان المسلح على دولتنا ولذلك لابد أن يرحل” مؤكدة أنه خطر واضح وقائم على الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بيلوسي أكدت في تغريدة لها على موقع تويتر في وقت سابق اليوم أن “ترامب ارتكب انتهاكاً غير مسبوق في تاريخ الكونغرس ويجب أن نتحرك لإزالة هذا الخطر الواضح الذي لايزال قائماً لأنه يهدد حياتنا ودولتنا”.

ويرى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأعلنت بيلوسي في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن سقوط خمسة قتلى أنها تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع ترامب من القيام بأعمال عدائية وناقشت معهم الاحتياطات الواجب اتخاذها.

ويسعى الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل تركه منصبه رسمياً على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي عقب تصريحات رفض فيها من جديد الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إن ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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