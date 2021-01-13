الصحة العالمية: اجتماع للجنة الطوارئ لإصدار إرشادات احتواء كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد غداً اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها لمناقشة الأوضاع في العالم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في بيان إن هذه الجلسة للجنة الطوارئ ستكون السادسة لها حول قضية انتشار فيروس كورونا منذ 22 كانون الثاني 2020 .

ومن المقرر أن تعرض المنظمة عقب انتهاء الاجتماع على مديرها العام تيدروس أدهنوم غيبريسوس والدول الأعضاء فيها الإرشادات المحدثة الخاصة بتسوية الأوضاع الوبائية.

وفي وقت سابق من اليوم قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إن السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا قد تكون أصعب مما كان عليه الوضع سابقاً نظراً لبعض ديناميكيات انتقال المرض.

وتشهد الأوضاع الوبائية مع ذلك تدهوراً كبيرا ً في عدد كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية حيث تصل مؤشرات انتشار الفيروس في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية جديدة.

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