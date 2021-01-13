عمدة اسطنبول يكشف ملفات فساد تتعلق بحزب أردوغان

كشف عمدة مدينة اسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو عدداً كبيراً من ملفات الفساد في بلدية اسطنبول خلال إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم للبلدية.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن إمام أوغلو سلم وزارة داخلية النظام التركي ملفات تتعلق بممارسات فساد لرئيس بلدية اسطنبول من حزب أردوغان وأن وزارة الداخلية أرسلت ثلاثة مفتشين لتسلم ملفات فساد الحزب الحاكم التي أعلن أمام أوغلو في وقت سابق أنه سينقلها للقضاء حيث تم تسليم 35 ملفاً من أصل 40 ملفاً للفساد إلى المحققين.

وأعلنت وزارة الداخلية أن المفتشين المدنيين سيحققون بالمعلومات الواردة في الملفات ليتم تحديد مصيرها بعد ذلك.

ومنذ تولي إمام أوغلو التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض رئاسة بلدية اسطنبول بدأ التحقيق في قضايا فساد اعتبر أن مسؤولين تابعين للحزب الحاكم تورطوا فيها أثناء إدارتهم للبلدية ومن ضمن أسماء المسؤولين المتورطين وزير النقل عادل قرايسمايل أوغلو الذي تولى منصب نائب الأمين العام لبلدية اسطنبول في ذلك الوقت.

ومن بين قضايا الفساد نحو 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية اسطنبول بشكل غير قانوني لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.

وتخشى المعارضة من طمس مفتشي وزارة الداخلية أدلة الفساد أو التستر عليها كما حدث لملفات الفساد والرشوة التاريخية التي طفت إلى السطح عام 2013 والتي تورط فيها وزراء بحكومة رئيس الوزراء آنذاك أردوغان الذي أصدر قرارات بالعفو عنهم.

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