“النواب” الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية أعضائه اليوم على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترامب من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عشرة جمهوريين انضموا إلى 222 عضواً ديمقراطياً مقابل 191 في التصويت لصالح مساءلة ترامب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

وبذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين حيث لم يسبق أن عزل رئيس أمريكي من منصبه من خلال المساءلة.

ويتوقع أن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري وتنصيب بايدن ليكون بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

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