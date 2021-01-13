آخر تحديث: 2021-01-13 23:54:48
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وسائل إعلام أمريكية: أغلبية في مجلس النواب الأميركي تقر توجيه اتهام لترامب بهدف عزله

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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