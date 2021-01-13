بوغدانوف يبحث مع بيدرسن تعزيز عملية تسوية الأزمة في سورية

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن الوضع في سورية وضرورة تعزيز عملية تسوية الأزمة فيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم “إنه جرى بمبادرة من جانب الأمم المتحدة محادثة هاتفية بين بوغدانوف وبيدرسن بحثا خلالها الوضع في سورية وحولها بشكل جوهري مع التركيز على ضرورة تعزيز عملية التسوية الشاملة للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأضاف البيان: إن الجانبين تطرقا أيضاً إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحضير للاجتماع القادم للجنة مناقشة الدستور في جنيف والاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة أستانا.

وكان رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا جددوا في بيان مشترك عقب اجتماع لهم عبر الفيديو مطلع تموز الماضي التأكيد على التزامهم بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها واستمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على الإرهاب فيها، مشددين على رفضهم أي مخططات انفصالية تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها.

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