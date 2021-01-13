مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” في البصيرة بريف دير الزور

قتل مسلح من ميليشيا (قسد) المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي بإطلاق الرصاص عليه في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت مصادر محلية لـ سانا إلى أن مسلحاً من ميليشيا (قسد) قتل بإطلاق الرصاص عليه في كراج مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا (قسد) في مناطق الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب عدد منهم في عمليات طالت آلياتهم وتحركاتهم في بلدة الدشيشة جنوب شرق الحسكة وعلى طريق المنخر شرق الرقة.

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