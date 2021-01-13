تنسيق استخباري أمريكي إسرائيلي حول العدوان الجوي على سورية

كشف مسؤول في الاستخبارات الأمريكية عن تنسيق بين الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي بشأن العدوان الجوي الذي استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة فجر اليوم.

وبيّن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة اسوشيتد برس أن العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بناء على معلومات استخبارية من واشنطن ، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في مطعم بواشنطن يوم الإثنين الماضي.

وكان مصدر عسكري أوضح في تصريح لـ سانا في وقت سابق أنه في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال وأنه يتم حالياً تدقيق نتائج العدوان.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية ولاسيما تنظيم (داعش) الإرهابي.

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