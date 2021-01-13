لبنان يسجل 35 وفاة و4988 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة ناجمة عنه في أعلى معدل وفيات منذ انتشار الفيروس في شباط الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في لبنان بلغ 231936 إصابة بينما وصل مجموع الوفيات إلى 1740 حالة لافتة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 145873 حالة.

ويدخل لبنان بدءا من فجر غد الخميس حالة طوارئ صحية تستمر حتى الـ 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج إلى الطرقات وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

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