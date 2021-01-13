هذه ديمقراطيتهم!

نشر قبل 10 ساعة

المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها الكامل مع قيادة وشعب جمهورية كوبا الصديقة فإنها واثقة أن الثورة الكوبية التي قاومت الحصار الأمريكي الظالم منذ أكثر من نصف قرن قادرة على التصدي وإفشال قرار النظام الأمريكي الذي يرعى الإرهاب ويدعمه خدمة لأجنداته السياسية