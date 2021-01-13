الكونغرس الأمريكي يتحول إلى ثكنة عسكرية مع انطلاق جلسات التصويت على عزل ترامب

مع انطلاق جلسات التصويت على عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب فقد تحول الكونغرس الأمريكي إلى ثكنة عسكرية.

وحسب مصادر أمريكية، فمن المقرر أن تستمر هذه التعزيزات العسكرية حتى نهاية حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن .

ووفق وسائل اعلام، فقد حمّلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي ترامب مسؤولية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

ويصوت مجلس النواب على قرار يتهم ترامب بالتحريض تمهيداً لمحاكمته برلمانيا، بينما كشف مصدر جمهوري أن البيت الأبيض يضغط على النواب للتصويت ضد القرار.

ونشرت اللجنة القضائية في مجلس النواب اليوم الأربعاء تقريرا عن اقتحام الكونغرس أثناء جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وقالت فيه إن تأكيد ترامب أثناء خطابه على مزاعمه “التي لا أساس لها من الصحة” بشأن نتائج الانتخابات؛ جعل مؤيديه يعتقدون أن العملية الديمقراطية تشكل تهديدا للبلاد.

واستشهد التقرير بخطاب ترامب الذي وجهه لأنصاره قبيل عملية الاقتحام، حيث حثهم على التوجه إلى الكونغرس.

وذكر التقرير أنه رغم اقتراح الرئيس على أنصاره التوجه إلى الكونغرس بشكل سلمي، فإن المضمون العام لخطابه كان تهديدا، وهو ما فهمه مؤيدوه.

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