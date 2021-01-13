مجلس الشورى اليمني يدين قرار واشنطن ضد حركة أنصار الله اليمنية

أدان مجلس الشورى اليمني اليوم قرار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية”.

وأشار المجلس في بيان له اليوم إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية هي “الراعي الرسمي للإرهاب الدولي من خلال دعمها العلني والمستمر لتحالف العدوان على الشعب اليمني والذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية إضافة إلى محاولات تمزيق اليمن واحتلال أراضيه ونهب ثرواته والسيطرة على قراره”.

وأوضح البيان أن القرار الأمريكي ستكون له انعكاسات سلبية على مسار الحل السياسي للازمة في اليمن وسير مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة كما سيلقي بظلاله على أمن واستقرار المنطقة مجدداً رفضه أي تدخلات خارجية في الشأن اليمني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأحد الماضي أن بلاده تعتزم تصنيف حركة أنصار الله اليمنية فيما تسميه واشنطن (القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية).

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