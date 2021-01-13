ديمقراطية أمريكا المزيفة!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 29 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 13 كانون الثاني 2021
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مقتل مسلح من ميليشيا "قسد" في البصيرة بريف دير الزور
تنسيق استخباري أمريكي إسرائيلي حول العدوان الجوي على سورية
مستوطن إسرائيلي يدهس طفلاً فلسطينياً
الكونغرس الأمريكي يتحول إلى ثكنة عسكرية مع انطلاق جلسات التصويت على عزل ترامب
مجلس الشورى اليمني يدين قرار واشنطن ضد حركة أنصار الله اليمنية
19 مليار ليرة مبيعات فرع السورية للتجارة باللاذقية العام الماضي
مجلس النواب الأمريكي يناقش عزل ترامب
الولايات المتحدة تفرض إجراءات قسرية جديدة ضد إيران
إيران تندد بقرار واشنطن ضد حركة أنصار الله اليمنية