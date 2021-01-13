تخفيفا للمعاناة!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 29 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 13 كانون الثاني 2021
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مجلس النواب الأمريكي يناقش عزل ترامب
الولايات المتحدة تفرض إجراءات قسرية جديدة ضد إيران
إيران تندد بقرار واشنطن ضد حركة أنصار الله اليمنية
الشهاوي: ارتباط وثيق بين الاحتلال واعتداءات الإرهابيين في سورية
مدفعية الاحتلال تعتدي على قطاع غزة المحاصر
ازدواجية الغرب في طرح المفاهيم!
ماذا يعني عزل ترامب من منصبه؟
تنظيم عشرات الضبوط بحق الفعاليات المخالفة في عدد من المحافظات
العدوان السعودي يواصل خروقاته لاتفاق وقف النار في الحديدة