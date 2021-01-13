19 مليار ليرة مبيعات فرع السورية للتجارة باللاذقية العام الماضي

بلغت مبيعات فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية خلال العام الماضي 19 مليار ليرة متجاوزاً بذلك خطته السنوية بنحو ثلاثة أضعاف والمقدرة بـ 5ر6 مليارات ليرة سورية.

وذكر مدير الفرع شادي دلالة في تصريح لمراسل سانا أن الفرع زاد من عدد منافذ البيع وصالاته على مساحة المحافظة إلى نحو 228 مركزاً خلال العام الماضي ومع بداية العام الحالي إلى 230 مركزاً ضمن توجهات المؤسسة للتوسع الأفقي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأضاف دلالة أن الفرع حقق نسبة تنفيذ قاربت 97ر99 بالمئة في مبيعات المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية التي تم توزيعها عبر صالات ومنافذ البيع للمؤسسة وعبر السيارات الجوالة التي شملت كل المناطق وخاصة الريف البعيد.

ولفت دلالة إلى أن الفرع طرح منتجات المرأة الريفية ومحمية الفرنلق عبر منافذ المؤسسة والتي تجاوزت مبيعاتها 100 مليون ليرة ومنتجات مباقر فديو التي تجاوزت مبيعاتها من مختلف الأصناف 200 مليون ليرة إلى جانب تشكيلة سلعية واسعة وبمواصفات جيدة في إطار التدخل الإيجابي بالأسواق بنسبة تتراوح بين الـ 10 و30 بالمئة.

وبين دلالة أن المؤسسة تقوم باستجرار المنتجات الزراعية من الفلاحين مباشرة وطرحها عبر منافذها أو عبر منافذ المؤسسة بالمحافظات الأخرى ومنها الحمضيات حيث تجاوز استجرار الفرع من المادة 600 طن خلال العام الماضي.

طباعة