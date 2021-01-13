سويسرا تتخذ إجراءات جديدة للسيطرة على وباء كورونا

أعلنت السلطات السويسرية اليوم اتخاذ حزمة جديدة من التدابير في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في البلاد في ظل خشيتها خصوصاً من تزايد الإصابات بالنوع المتحور من الفيروس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحكومة الاتحادية السويسرية قولها في بيان “اعتباراً من الاثنين المقبل سيصبح العمل من بعد إلزامياً وستغلق المتاجر التي لا تبيع السلع اليومية الضرورية وستفرض قواعد جديدة على التظاهرات والتجمعات الخاصة وسيمدد إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية والترفيهية الساري منذ الـ 22 من كانون الأول حتى نهاية شباط المقبل” أي بزيادة خمسة أسابيع عما كان مقرراً”

وعزت الحكومة هذه القرارات إلى القلق من الوضع الوبائي عقب استمرار الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات والعبء على العاملين في المجال الصحي فضلاً عن المخاوف من تزايد الإصابات بالسلالة الجديدة شديدة العدوى “التي سيكون من الصعب السيطرة عليها”.

ووفقاً للتقديرات الأولية فإن السلالة المتحورة الجديدة معدية أكثر من سابقتها بنسبة 50 إلى 70 بالمئة.

يذكر أن وباء كورونا في سويسرا أودى حتى الآن بحياة نحو ثمانية آلاف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 8.6 ملايين نسمة.

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