مجلس النواب الأمريكي يناقش عزل ترامب

بدأ مجلس النواب الأمريكي اليوم مناقشة تشريع لعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للمرة الثانية خلال فترة ولايته بعد تحريضه أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس “الكابيتول”.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولا على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش وفي حال تمت الموافقة عليها كما هو متوقع سيجري تصويت اخر في وقت لاحق اليوم على اقرار لائحة الاتهام الموجهة لترامب ولا سيما تحريضه على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي وفق رويترز.

وكان ستيني هوير زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي وثاني الشخصيات الديمقراطية فيه قال في وقت سابق اليوم إن “مجلس النواب سيرفع بنود عزل ترامب لمجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع”.

وأضاف هوير في مقابلة مع قناة “ام اس ان بي سي” التلفزيونية الأمريكية أن “المجلس يعتزم تمرير بنود العزل لمجلس الشيوخ وانه ليس هناك سبب يمنع إرسالها خلال الأسبوع الجاري”.

ويطالب الديمقراطيون وشخصيات بارزة من الجمهوريين بعزل ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الامريكي الذي يجيز عزل الرئيس من منصبه حال عجزه عن القيام بمهامه او من خلال محاكمة برلمانية في الكونغرس على خلفية اقتحام أنصار ترامب “الكابيتول” الأربعاء الماضي.

يذكر أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته يواجه للمرة الثانية خلال فترة حكمه محاكمة برلمانية حيث خضع للمحاكمة في أيلول من العام 2019 نتيجة إساءة استخدامه السلطة لتحقيق أهداف شخصية.

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