الصحة العالمية: السلالة المتحورة لكورونا باتت منتشرة في عشرات الدول

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا باتت منتشرة الآن في نحو 50 بلداً بينما تم العثور على سلالة أخرى مشابهة تم تحديدها في جنوب إفريقيا في 20 بلداً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة قولها في تقريرها الأسبوعي أن نوعاً آخر مثيراً للقلق لفيروس كورونا المستجد رصد في اليابان قد يؤثر في الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق، مشيرة إلى أنه كلما زاد انتشار فيروس (سارس كوف 2) الذي يتسبب بوباء كوفيد 19 زادت فرص تحوره.

ووفق التقرير فإن التحقيقات الأولية القائمة في جنوب إفريقيا أشارت إلى أنه من الممكن أن تكون السلالة المتغيرة الجديدة أكثر قابلية للانتقال من السلالات المنتشرة سابقاً لكن هذه السلالة الجديدة لا تتسبب بمرض أكثر خطورة.

وبينت المنظمة أن البحث جار لتحديد تأثير المتغيرات الجديدة على انتقال المرض وشدته وكذلك لتحديد أي آثار محتملة على اللقاحات والعلاجات والتشخيص.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعاً ضم 1750 عالماً دولياً أمس لمناقشة الثغر المعرفية وأولويات البحث للمتغيرات الناشئة حول فيروس كورونا.

يذكر أنه تم الإبلاغ لأول مرة عن سلالة جديدة للفيروس في بريطانيا في الـ 14 من كانون الأول من العام الماضي أما السلالة التي تم رصدها في جنوب أفريقيا فأبلغ عنها لأول مرة في الـ 18 من الشهر ذاته.

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