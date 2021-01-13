انفجار نيزك في سماء شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

سجل علماء روس انفجار نيزك في الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شمال شرق روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن مدير فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأرصاد الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية دانيلا تشيبروف قوله: إن خبراء المركز بدؤا البحث عن آثار لدخول النيزك طبقات الغلاف الجوي للأرض بعد أن تلقوا مقطع فيديو سجله شهود عيان ونشروه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الخبراء في محطة الموجات تحت الحمراء الواقعة في بلدة (ناتشيكي) بغرب كامتشاتكا سجلوا دخول النيزك الغلاف الجوي للأرض أمس الأول كما سجلوا تحليقه قبل انفجاره في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي والذي استغرق 55 ثانية.

وأشار العلماء الروس إلى أن قطر النيزك بلغ 10 أمتار أما الطاقة الناجمة عن انفجاره فبلغت ما يقارب 5 أطنان من مادة التروتيل المتفجرة.

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