إيران تندد بقرار واشنطن ضد حركة أنصار الله اليمنية

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بقرار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية” مؤكداً أنه يعرقل الحل السياسي للأزمة في اليمن.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن خطيب زاده قوله في تصريح اليوم: إن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عزمها تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية محاولة أخيرة من إدارة دونالد ترامب لإكمال دورها التخريبي في حربها المفروضة على اليمن وعرقلة الحل السياسي ومحادثات السلام.

وأضاف خطيب زاده: منذ بداية الحرب في اليمن كانت الولايات المتحدة داعماً رئيساً لجرائم قوى العدوان الذي تقوده السعودية ولم تتورع عن أي مساعدة مالية أو تقديم أسلحة بهذا الصدد كما أنها لم تدخر أي جهد لتأجيج الحرب وعرقلة الحل السياسي لهذه الأزمة.

وأشار خطيب زاده إلى أن القرار الأمريكي يعرقل مهمة الأمم المتحدة في اليمن معرباً عن أمله في أن يبدي المجتمع الدولي رد فعل إزاء هذا القرار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأحد الماضي أن بلاده تعتزم تصنيف حركة أنصار الله اليمنية على ما تسميه واشنطن (القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية).

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