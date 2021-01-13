بتكلفة 82 مليون ليرة… المباشرة بحفر بئر مياه في قرية لاهثة بالسويداء

باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء حفر بئر مياه في قرية لاهثة بعمق 400 متر وبتكلفة تقديرية للحفر والاكساء تبلغ 82 مليون ليرة.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس وائل شقير، اليوم، أن البئر هو مصدر بديل عن بئر مياه خرج عن الاستثمار، مبيناً أنه يتم تأمين المياه للمواطنين بالقرية حالياً من بئر ثان للمؤسسة إضافة إلى بئر الموارد المائية المربوط مع الشبكة، لافتاً إلى أن المؤسسة تحضر حالياً للبدء بحفر بئر في بلدة شقا بعد تسليم موقع العمل للجهات المتعهدة بغية المباشرة به.

وكانت المؤسسة بدأت الشهر الماضي بحفر بئر في قرية كناكر بتكلفة تقديرية للحفر والاكساء تتجاوز 107 ملايين ليرة.

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