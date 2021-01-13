الشهاوي: ارتباط وثيق بين الاحتلال واعتداءات الإرهابيين في سورية

أكد المستشار بكلية القادة والأركان المصرية اللواء محمد الشهاوي وجود ارتباط وثيق بين قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وجرائم التنظيمات الإرهابية واعتداءاتها في سورية.

وأشار الشهاوي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وخلافاً لادعاءاتها لا تريد القضاء على الإرهاب في سورية لذلك تواصل تقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين تنفيذا لمخططاتها ولاسيما إطالة أمد الأزمة في البلاد مشددا على ضرورة خروج تلك القوات المحتلة من الأراضي السورية.

وجدد الشهاوي التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تستهدف السوريين في لقمة عيشهم، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته بأن الشعب السوري سينتصر بفضل صموده والتفافه حول جيشه.

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