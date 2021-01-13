آلية جديدة للفحص الفني للجرارات الزراعية وآليات الفلاحين

طلبت وزارة النقل من كل مديرياتها ودوائرها بالمحافظات تكليف لجان الفحص الفني فيها الكشف على الجرارات الزراعية وآليات الفلاحين ومركبات الأشغال في مقرات البلديات والروابط الفلاحية في الأرياف دون الحاجة لمراجعة مراكز المحافظات ودون تحميل مالك المركبة أي تكاليف إضافية.

وبينت الوزارة في تعميم على مديرياتها ودوائرها بالمحافظات تلقت اليوم أن الهدف من التعميم تخفيف الأعباء عن مالكي الجرارات الزراعية ومركبات الأشغال عند إجراء أي معاملة تستوجب فحصاً فنياً.

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