وفاة ثلاثة أشخاص بتدهور سيارة في جبل السيدة بمشتى الحلو

توفي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل من جراء تدهور سيارة كانت تقلهم اليوم على طريق جبل السيدة في منطقة مشتى الحلو بينما أصيب شابان بجروح نقلاً على أثرها لمشفى الباسل بطرطوس لتلقي العلاج.

وبين قائد شرطة طرطوس العميد موسى الجاسم في تصريح لمراسل سانا أن المتوفين هم أب وأم وطفل بعمر سنة حيث انحدرت السيارة نحو 400 إلى 450 متراً من أعلى الطريق باتجاه الوادي، مشيراً إلى أن الشابين الموجودين في المشفى لا يزالان بوضع خطر وأن أسباب الحادث ما زالت مجهولة.

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