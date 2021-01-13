تنظيم /103/ ضبوط استجرار غير مشروع للكهرباء بدمشق

بشرى سمير

بين المهندس هيثم الميلع – مدير عام الشركة العامة لكهرباء دمشق أن الضابطة العدلية في الشركة قامت بجولات تفتيش على عدادات الكهرباء، وتم تنظيم /103/ ضبوط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الأسبوع الفائت, توزعت على /99/ ضبطاً منزلياً و/4/ ضبوط تجارية، و يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع في كل المحافظات لما لها من أثر سلبي على وثوقية الشبكة الكهربائية, حيث تم تنظيم /648/ ضبطاً خلال الشهر الفائت في محافظة دمشق.. مضيفاً أن الشركة و ضمن الخطة الاستثمارية لها قامت بتبديل محولة في المزة 86 باستطاعة 630 ك.ف.أ، وصيانة مركز تحويل برجي باستطاعة 630 ك.ف.أ, بالإضافة إلى تكبير استطاعة محولة ضهر المسطاح من 400 ك.ف.أ إلى 630 ك.ف.أ واستبدال محولة باستطاعة 630 ك.ف.أ في مركز تحويل الشركة السورية للاتصالات في المزة.

وأضاف الميلع أن لدى الشركة 15 دورية كضابطة عدلية تتابع الاستجرار غير المشروع لأحياء المدينة حيث نظم مؤخراً وفي يوم واحد في منطقة الكباس 25 ضبطاً، أما بالنسبة لإعادة تأهيل الكهرباء في حي التضامن فتم إعداد الدراسات اللازمة، علماً أنه تم تزويد المنطقة بالكهرباء من عدة مراكز تحويل لتخديمها, أما بالنسبة لغرفة طوارىء القابون فهي متابعة ولا مشكلة فيها لكون المنطقة يتم تخديمها من طوارىء برزة البلد، وبالنسبة لطوارىء القدم تم لحظها في خطة عام 2021.

مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق – المهندس زياد سعدة أوضح أنه بالنسبة لأوتوستراد درعا هناك عقد مع (السورية للشبكات) لإنارة الأوتوستراد باستخدام الطاقة الشمسية حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه إلى 50 %، كما أن وزارة الإدارة المحلية خصصت نحو 800 جهاز طاقة شمسية للمناطق المتضررة من الإرهاب وسيتم تخديم منطقة التضامن بها.

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