تنظيم /103/ ضبوط استجرار غير مشروع للكهرباء بدمشق
بشرى سمير
بين المهندس هيثم الميلع – مدير عام الشركة العامة لكهرباء دمشق أن الضابطة العدلية في الشركة قامت بجولات تفتيش على عدادات الكهرباء، وتم تنظيم /103/ ضبوط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الأسبوع الفائت, توزعت على /99/ ضبطاً منزلياً و/4/ ضبوط تجارية، و يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع في كل المحافظات لما لها من أثر سلبي على وثوقية الشبكة الكهربائية, حيث تم تنظيم /648/ ضبطاً خلال الشهر الفائت في محافظة دمشق.. مضيفاً أن الشركة و ضمن الخطة الاستثمارية لها قامت بتبديل محولة في المزة 86 باستطاعة 630 ك.ف.أ، وصيانة مركز تحويل برجي باستطاعة 630 ك.ف.أ, بالإضافة إلى تكبير استطاعة محولة ضهر المسطاح من 400 ك.ف.أ إلى 630 ك.ف.أ واستبدال محولة باستطاعة 630 ك.ف.أ في مركز تحويل الشركة السورية للاتصالات في المزة.
وأضاف الميلع أن لدى الشركة 15 دورية كضابطة عدلية تتابع الاستجرار غير المشروع لأحياء المدينة حيث نظم مؤخراً وفي يوم واحد في منطقة الكباس 25 ضبطاً، أما بالنسبة لإعادة تأهيل الكهرباء في حي التضامن فتم إعداد الدراسات اللازمة، علماً أنه تم تزويد المنطقة بالكهرباء من عدة مراكز تحويل لتخديمها, أما بالنسبة لغرفة طوارىء القابون فهي متابعة ولا مشكلة فيها لكون المنطقة يتم تخديمها من طوارىء برزة البلد، وبالنسبة لطوارىء القدم تم لحظها في خطة عام 2021.
مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق – المهندس زياد سعدة أوضح أنه بالنسبة لأوتوستراد درعا هناك عقد مع (السورية للشبكات) لإنارة الأوتوستراد باستخدام الطاقة الشمسية حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال فيه إلى 50 %، كما أن وزارة الإدارة المحلية خصصت نحو 800 جهاز طاقة شمسية للمناطق المتضررة من الإرهاب وسيتم تخديم منطقة التضامن بها.
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