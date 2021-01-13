بوابات إنترنت جديدة في ريف دمشق

ريف دمشق - نور قاسم

كشف مدير اتصالات فرع ريف دمشق- حسين عويتي لـ«تشرين» عن وجود عقود لبوابات إنترنت جديدة لنحو خمسة مراكز كبيرة في ريف دمشق وهي: صحنايا، السيدة زينب، جديدة عرطوز، جرمانا وقدسيا، وجارِ العمل الآن على تركيب تجهيزات وحدات «الأونو» استعداداً لاستقبال البوابات عند وصولها.

وعن وفرة الخطوط في جرمانا، بيّن عويتي أنها متوافرة ولكن الإمكانيات صعبة بسبب الكثافة السكانية في المنطقة، وتحتاج توسُّعاً في الشبكات النحاسية على مستوى المجموعات لاستيعاب أكبر عدد من الخطوط الهاتفية، وهذا ما يجري العمل عليه الآن في كل من جرمانا وصحنايا وجديدة عرطوز، لافتاً إلى الانتهاء من إنجاز ذلك في أحد أحياء جرمانا وستوضَع في الخدمة خلال يومين لتغطية ٢٤٠٠ رقم هاتفي جديد، أما حيّا النسيم والتربة فبدأ توسيع الخطوط فيهما وسيتم وضعها في الخدمة خلال ثلاثة أشهر.

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