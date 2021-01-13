فيضو يقترب من الدخول إلى موسوعة غينيس

أكدت اللجنة المشرفة على إنجاز لاعب التايكواندو محمد عبد القادر فيضو الذي حطم الرقم القياسي بتمرين الضغط الجانبي أنها تتواصل مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية لدخوله فيها بعد اتمام جميع الإجراءات اللازمة.

وكان فيضو الطالب في السنة الثانية بكلية التربية الرياضية استطاع تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل بتمرين الضغط الجانبي آرتشر بوش أبس مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً يؤهله الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية وقدره 68 ضغطة بالدقيقة.

الحكم والمشرف المعتمد من قبل موسوعة غينيس إسبر الياس أوضح أن الإنجاز الذي حققه فيضو على مدرج الباسل بكلية العلوم بجامعة تشرين يؤهله للدخول لموسوعة غينيس لأنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي السابق وقدره 55 ضغطة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع اللجنة المختصة بموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية لإرسال شريط الفيديو المسجل للمحاولة الناجحة وفقاً للشروط المعتمدة وكافة الأوراق الثبوتية اللازمة.

وكشف الياس أن لجنة غينس العالمية ستقوم بالاطلاع على شريط الفيديو والملف الخاص بالمحاولة وكافة الأوراق الثبوتية قبل اتخاذ القرار النهائي حول اعتمادها كمحاولة صحيحة وتسجيل الرقم الجديد بتمرين الضغطة الجانبية باسم السوري فيضو ضمن مجموعة الأرقام القياسية العالمية بدلاً من الرقم السابق.

بدوره قال فيضو: إن الإصابات التي تعرض لها برياضة التايكواندو منعته من تحقيق طموحاته لكن نجاحه بتحطيم الرقم القياسي العالمي بتمرين الضغط الجانبي الشهر الماضي جاء نتيجة طبيعية للإرادة والتصميم والعزيمة والتدريب المستمر وهو فرصة لتحقيق حلمه في رفع اسم سورية في المحافل العالمية.

وضمت لجنة التحكيم التي أشرفت على المحاولة المدرب والحكم الدولي للتايكواندو إسبر الياس والدكتور عزيز كفا ورئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى موريس عبيد والمدرس في كلية التربية الرياضية فادي اخرس.

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