تنظم عشرات الضبوط بحق الفعاليات المخالفة في عدد من المحافظات

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عدد من المحافظات مؤخرا عشرات الضبوط التموينية بحق فعاليات ومخابز ووسائل نقل مخالفة في إطار العمل المستمر على ضبط ومراقبة الأسواق والفعاليات التجارية والمخابز وغيرها.

وفي هذا السياق، أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لـ”سانا” أنه تم خلال الأيام الثلاثة الماضية تنظيم 33 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات المخالفة.

وأشار عبد الله إلى أن الجولات الرقابية على الفعاليات المختلفة أسفرت عن تنظيم ضبوط بحق أصحاب ومستثمري مخابز خاصة في الحراك والقنية وخبب والمسيفرة والجيزة وأم ولد ومعربة والنعيمة والدلي لمخالفات تتعلق بنقص وزن ربطات الخبز وإنتاج خبز سيئ الصنع وضبط واحد في مخبز الصنمين العام لمخالفة تتعلق بنقص وزن ربطات الخبز وضبط بحق معتمدين لبيع الخبز في بلدتي صيدا والفقيع لمخالفة البيع بسعر زائد إضافة لتنظيم ضبوط لمخالفات عدم إعلان أسعار وعدم وجود فواتير وغيرها.

وفي اللاذقية نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 55 ضبطاً تموينياً أمس بحق عدد من المخابز والفعاليات التجارية لارتكابها مخالفات توزعت بحسب سامر السوسي مدير التجارة الداخلية على المخابز في جبلة وريفها، كما تم ضبط 400 ليتر من المازوت في قرية سيانو بريف جبلة للاتجار بها بطريقة غير مشروعة.

وأشار السوسي إلى أن بقية الضبوط شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وحيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في مختلف مناطق وأحياء وقرى اللاذقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد السوسي أن عناصر المديرية يواصلون دورياتهم في الأسواق لمراقبة الأسعار ومنع الاتجار بمادتي المحروقات والدقيق التمويني، مشيراً إلى اجتماع جرى بين مديرية التجارة الداخلية ومديرية الكهرباء لتنسيق وضع التقنين الكهربائي بما يخفف من أعباء قرار تخفيض مخصصات الوقود ويحافظ على وتيرة العملية الإنتاجية وانسيابية وصول مادة الخبز إلى المواطنين.

وفي طرطوس نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس 30 ضبطاً تموينياً أمس بحق عدد من الفعاليات التجارية والمخابز لارتكابها مخالفات نص عليها القانون 14 لعام 2015.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوسف حسن في تصريح مماثل أن الضبوط طالت ثلاثة مخابز بالدريكيش وطرطوس بمخالفات البيع بسعر زائد وعدم التقيد بأوقات العجن وهناك ضبط بحق معتمد بيع خبز بمدينة طرطوس بمخالفة البيع بسعر زائد إضافة إلى مخالفات القيود الرسمية لنقل الخبز والتصرف والاتجار بمادة الخبز التمويني من خلال البيع خارج البطاقة الالكترونية بطرطوس.

وقال حسن إن الضبوط شملت مخالفات المتاجرة بمواد منتهية الصلاحية وعدم وجود بطاقة مواصفات وعدم حيازة فواتير شراء وعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لافتاً إلى أنه تم ضبط 4500 كغ من مادة الإسمنت الأسود في بانياس من دون فاتورة نظامية وتم حجز المادة وتسليمها لمؤسسة عمران.

كما نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 3 ضبوط تموينية أمس لمواد مجهولة المصدر في ركن الدين ومشروع دمر ولحم أحمر مفروم مخالف للمواصفات بمنطقة نهر عيشة، وعدة ضبوط أمس تشمل محطتي وقود في القطيفة ومركز توزيع بالزبداني وصهريج نقل محروقات.

وبينت المديرية في بيان أنه تم تنظيم ضبطين بحق سيارتي توزيع مادة مازوت تدفئة بمنطقة دوما لمخالفة البيع بسعر زائد ووضع بيانات وهمية على الصهريج مشيرة إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جهته، بين مدير التجارة الداخلية بدير الزور بسام الهزاع أنه في إطار تشديد الرقابة التموينية على المخابز ومحطات الوقود تم تنظيم 19 ضبطاً تموينياً منها 11 منذ بداية الأسبوع بحق المخابز في الريف والمدينة بمخالفات شملت نقصاً في وزن الربطات وإنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل وجمع ربطتين بربطة واحدة، كما تم تنظيم 5 ضبوط عينات دقيق تمويني لبيان مطابقتها للمواصفات.

كما طالت الضبوط محطة محروقات في مدينة العشارة بمخالفة التلاعب بتعبئة المخصصات الممنوحة للسيارات “سرافيس النقل” وإضافة إلى تنظيم ضبطين بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني واستخدامه كعلف للحيوانات.

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