وفاة امرأة وإصابة ستة آخرين بحادث سير على طريق حمص دمشق

توفيت امرأة وأصيب ستة آخرون من جراء حادث سير وقع اليوم قرب قرية المعمورة على طريق حمص دمشق.

وذكر مصدر في شرطة الطرق العامة بحسياء لمراسل سانا أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة خاصة نوع فان مع شاحنة وأن سبب الحادث هو عدم الانتباه من قبل سائق السيارة الخاصة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشافي حمص لتلقي العلاج اللازم.

وتوفي الشهر الماضي مواطن واصيب ثلاثة اخرون جراء حادث سير على طريق حمص دمشق قرب جسر شنشار جنوبي حمص.

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