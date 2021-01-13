وقفة تضامنية في بيت لحم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

شهدت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في معتقلاته.

وذكرت وكالة “معا” أن المشاركين في الوقفة أمام مبنى الصليب الأحمر في المدينة رفعوا صور الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة الذي يتهدده خطر الموت وطالبوا المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى الذين يعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير مسالمة وعن جميع الأسرى.

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