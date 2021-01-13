وفاة شاب جراء دهسه بسيارة لمسلحي ميليشيا “قسد” بريف الحسكة

توفي مدني جراء دهسه من قبل سيارة تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” دهست شاباً من أهالي مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي أثناء مرورها وسط المدينة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ولفتت المصادر إلى حالة التوتر والاستياء التي تشهدها مدينة الشدادي بعد وفاة الشاب وسط استقدام الميليشيا مزيداً من مسلحيها الى المنطقة.

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