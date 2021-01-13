بعد رفض بنس تنحية ترامب دستورياً.. الديمقراطيون يطلقون إجراءات جديدة للعزل

بات العالم يعد الساعات المتبقية لدونالد ترامب في الرئاسة، لكي يطوي هذه الصفحة، بكل ما حملت من مواقف.

ولا يعني هذا التهليل للقادم، فهو معروف وقد لا يختلف في التوجهات الكبيرة عن سلفه، رغم كل ما يشاع عن حرب بين الفريقين المتصارعين في أمريكا.

جديد التطورات السياسية في واشنطن هو ما قاله نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنه لا يؤيد الاستناد إلى التعديل الخامس والعشرين كوسيلة للإطاحة بالرئيس ترامب في الأيام الأخيرة من ولايته.

فقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي أمس أنه يرفض اللجوء إلى التعديل 25 للدستور لتنحية ترامب قبل ثمانية أيام من نهاية ولايته, وجاء ذلك في رسالة توجه بها إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

رفض بنس يفتح الأبواب نحو إجراء لائحة اتهامية ثانية ضد الرئيس المنتهية ولايته لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.

وكانت بيلوسي قد حذرت بنس من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لترامب إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوري.

وتضمنت رسالة وجهها بنس إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أنه “مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنت والكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل 25” للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.

وتابع: “لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا”.

وجاءت رسالة بنس قبيل ساعات من تصويت مجلس النواب على إجراء يدعوه إلى الاستناد للتعديل الدستوري 25 لتنحية الرئيس كي لا يضطر المجلس للتصويت على توجيه لائحة اتهامية لترامب وإرسالها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، في خطوة غير مسبوقة إذ لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن خضع رئيس لمحاكمتين برلمانيتين لإقالته من منصبه.

ويتضمن الإجراء دعوة بنس للاستناد إلى التعديل الدستوري 25 من أجل “إعلان ما هو واضح لأمة مذعورة: أن الرئيس غير قادر على أن يؤدي واجباته وصلاحيات منصبه”.

لكن بنس شدد في رسالته إلى بيلوسي على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي “إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة”.

وأكد بنس أنه قاوم كل الضغوط الشديدة التي تعرض لها من داخل حزبه لإبطال الأصوات الانتخابية من الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن، وأوفى بواجبه الدستوري في المصادقة على فوز منافس ترامب بالرئاسة.

مضيفاً: “لن أستسلم الآن للجهود المبذولة في مجلس النواب لممارسة ألاعيب سياسية في وقت شديد الخطورة في حياة أمتنا”.

وكانت بيلوسي قد حذرت بنس من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لترامب إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوري.

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