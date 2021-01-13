مصدر رسمي في الخارجية: سورية تدين بشدة القرار الأمريكي الجائر بإعادة إدراج جمهورية كوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

آخر تحديث: 2021-01-13 12:49:27
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المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها الكامل مع قيادة وشعب جمهورية كوبا الصديقة فإنها واثقة أن الثورة الكوبية التي قاومت الحصار الأمريكي الظالم منذ أكثر من نصف قرن قادرة على التصدي وإفشال قرار النظام الأمريكي الذي يرعى الإرهاب ويدعمه خدمة لأجنداته السياسية
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المصدر: النهج الأمريكي بفرض العقوبات على الدول التي لا تسير في ركب السياسة الأمريكية وتدافع عن سيادتها وكرامتها الوطنية بغية إخضاعها للهيمنة الأمريكية مصيره الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر على الساحة الدولية
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