آخر تحديث: 2021-01-13 12:49:27
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روحاني: الضغوط الأمريكية على الشعب الإيراني فشلت

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أمريكا مارست الإرهاب والحظر الاقتصادي الجائر ضد الشعب الإيراني ولكن هذا الشعب نجح في مقاومتها وانتصر على مخططات استهدافه.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعلم أن سياسة فرض الضغوط على الشعب الإيراني فشلت وأن مقاومة هذا الشعب ستحقق نتائجها.

واعتبر روحاني أن ما نشهده اليوم في أمريكا ليس نهاية فترة حكم بل هزيمة نهج سياسي اعتمد سياسة الضغوط القصوى وسقوط وهزيمة سياسة الإرهاب الاقتصادي.

وأشار روحاني إلى أن وضع النمو الاقتصادي في إيران يتحسن رغم كل الضغوط وجائحة كورونا حيث شهدنا وضعاً اقتصادياً إيجابياً خلال الأشهر الستة الماضية وكل المؤشرات توضح بأن حال الاقتصاد سيكون إيجابياً سواء مع عائدات النفط أو دونها.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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