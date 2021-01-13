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طهران: صحة المحقونين باللقاح الإيراني ضد كورونا جيدة

التصنيفات: الصحة,منوعات

أكد مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية الدكتور حامد حسيني اليوم أن الحالة العامة للمتطوعين الـ 14 الذين اختبروا اللقاح الإيراني ضد فيروس كورونا المستجد من المجموعة الأولى والثانية والثالثة جيدة وهم بخير.

وقال حسيني في تصريح له إنه سيقدم التقرير الكامل بالنتائج إلى لجنة السلامة يوم السبت القادم و إذا أعطت اللجنة الإذن سيتم حقن دفعة أخرى من المتطوعين باللقاح الإيراني.

وأعلنت إيران في الـ 29 من كانون الأول الماضي بدء الاختبارات البشرية للقاح الوطني ضد فيروس كورونا المستجد بعد أخذه الموافقات اللازمة واجتيازه مراحل الاختبارات الأولية وذكر حسيني في حينها أن هناك 56 شخصاً تطوعوا لتلقي حقن اللقاح وسيجري تطعيمهم تباعاً.

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التصنيفات: الصحة,منوعات

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