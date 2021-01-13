«السورية للتجارة»: غداً افتتاح خط إنتاج الزيت النباتي والسمنة

دمشق – زهير المحمد

على الرغم من تأكيدات المعنيين في المؤسسة السورية للتجارة على وجود كميات كبيرة من الزيت النباتي في جميع صالاتها في المحافظات إلا أنه لم تكد تمضي عشرة أيام حتى نفدت جميع الكميات في الصالات حسب شكوى مواطنين.

المواطن هيثم حماد يقول: في كل يوم أذهب للحصول على مادة الزيت من إحدى صالات (السورية للتجارة) في منطقة الميدان في دمشق لأفاجأ بعدم وجود توزيع مادة الزيت و الصالات الأخرى في المنطقة.

المواطن إبراهيم عيد يقول: في كل يوم نذهب إلى صالة (السورية للتجارة) في منطقة المزة يعدنا القائمون في الصالة بأنه سيتم توزيع المادة في يوم غد لنذهب في اليوم الثاني ويخبرنا القائمون على الصالة بأنه لم ترد أي كمية من المادة وبأنها ستتوفر في أقرب وقت، متسائلاً: لماذا لا تقوم المؤسسة بإرسال رسائل إلى المواطنين لاستلام مخصصاتهم من المادة لتسهيل حصولهم على المادة والتخفيف من طابور الناس التي تنتظر قدومها.

من جانبه نائب المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة – إلياس ماشطة أوضح لـ(تشرين) أن توزيع مادة الزيت النباتي على جميع صالات المؤسسة الموجودة في المحافظات يتم وفق التوريدات ووفق كميات الإنتاج وحسب عدد البطاقات العائلية المسجلة في كل صالة، لافتاً إلى أن عدد البطاقات العائلية المسجلة في جميع المحافظات تبلغ نحو 3 ملايين و600 ألف عائلة، وبأن النسبة الأكبر من البطاقات المسجلة في المحافظات هي محافظة ريف دمشق التي يبلغ عددها نحو 650 ألف بطاقة عائلية، تليها محافظة حلب التي وصل عددها إلى نحو 600 ألف عائلة، في حين يصل أعداد البطاقات المسجلة في دمشق إلى نحو 430 ألف عائلة.

وكشف ماشطة أنه سيتم يوم الخميس القادم الإعلان عن انطلاق خط لإنتاج الزيت النباتي والسمنة في معمل عشتار في منطقة يعفور في محافظة ريف دمشق وهذا سيؤدي إلى تأمين كميات مناسبة من مادة الزيت للمواطنين.

وعن عدم قيام المؤسسة السورية للتجارة بإرسال رسائل للمواطنين لإعلامهم بتوفر مادة الزيت في الصالات أشار ماشطة إلى أن توزيع مادة الزيت جاء في وقت متأخر كانت الكثير من الأسر حصلت على مخصصاتها من مادتي الرز والسكر.

وختم ماشطة حديثه مطمئناً بأن جميع المواطنين سيحصلون على مخصصاتهم من مادة الزيت وفق الكميات الموردة ووفق كميات الإنتاج.

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