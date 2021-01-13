انخفاض في الحرارة وأمطار متوقعة

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً وأن تتكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر لتصبح الفرصة مهيأة لهطل المطر بدءاً من المناطق الساحلية والغربية، وتمتد تدريجياً لبقية المناطق خلال ساعات المساء.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة خلال ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتقترب من معدلاتها ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطراً على فترات في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وتتساقط حبات البرد وخاصة في المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الأربعاء الخميس الجمعة دمشق 19/7 14/5 14/5 القنيطرة 17/6 12/4 12/4 درعا 19/8 14/6 14/6 السويداء 18/8 13/6 13/6 حمص 22/6 17/4 17/4 حماة 20/6 15/4 15/4 الحسكة 20/9 15/7 15/7 اللاذقية 21/13 16/11 16/11 طرطوس 21/15 16/13 16/13 حلب 15/7 10/5 10/5 إدلب 15/6 10/4 10/4 دير الزور 22/8 16/6 16/6 الرقة 21/7 15/5 15/5

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