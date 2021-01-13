آخر تحديث: 2021-01-13 10:41:23
الأخبار

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/13 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الشولا – مفرق الخراطة – جنوب البانوراما بدير الزور من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 13,00

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed