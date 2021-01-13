مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/13 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في محيط أكاديمية الأسد – جمعية الزهراء – منيان – الجبول بحلب من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 16,00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 29 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 13 كانون الثاني 2021
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موسكو: اتهام واشنطن لإيران بأنها ملاذ لـ "القاعدة" الإرهابي لا دليل على صحته
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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين
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فرنسا تندد بمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الاستيطانية
وصول دفعة جديدة من الزيت لصالات «التجارة» بدمشق