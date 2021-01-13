4500 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة اليوم وفاة نحو 4500 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في حصيلة يومية قياسية جديدة حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 أن الولايات المتحدة سجلت وفاة 4470 شخصاً وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.

ومنذ بدأ الفيروس بالتفشي في الولايات المتحدة بلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا به في هذا البلد 8. 22 مليون شخص توفي منهم أكثر من 380 ألفاً.

وسجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الفائتة أعلى معدل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة كما أن الوفيات تتوزع على كل أنحاء البلاد وإن كانت تتركز حالياً في جنوبها وغربها.

وحذر رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو من أن مخزون اللقاحات المضادة لكوفيد 19 قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

بدوره، لا يزال عدد مرضى كوفيد 19 الراقدين في المستشفيات الأمريكية عند مستواه القياسي إذ بلغ أمس أكثر من 131 ألف مريض.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن المسافرين الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة جواً سيضطرون بدءاً من الـ 26 من كانون الثاني الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد 19 للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وقال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.. إن “الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر لكنه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أمانا”.

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