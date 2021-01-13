ارتفاع أسعار النفط

ارتفع سعر خام” برنت” اليوم وفق بيانات التداول فوق 57 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 24 شباط من العام الماضي.

ووفق “رويترز” ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آذار لمزيج نفط بحر الشمال “برنت” بنسبة 48ر0 في المئة إلى 57.03 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر شباط لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.66 في المئة إلى 53.56 دولاراً للبرميل.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم بسبب التوقعات المتفائلة للطلب من جهة وكذلك على خلفية آفاق الإنتاج بعد قرارات مجموعة “أوبك بلس” إذ تم تمديد الشروط الحالية للاتفاقية بخفض الإنتاج لجميع الدول تقريباً.

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