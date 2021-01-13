تشيكيا تسجل أسوأ عجز للميزانية في تاريخها

سجلت ميزانية الدولة في تشيكيا العام الماضي أسوأ عجز في تاريخها.

ووفق وزيرة المالية إلينا شيلروفا بلغ العجز المسجل العام الماضي 367.4 مليار كورون، أي ما يعادل 16.6 مليار دولار، موضحة أن هذا الارتفاع الكبير يعود لتأثيرات جائحة كورونا.

وأرجعت شيلروفا العجز إلى تراجع التحصيلات الضريبية، إذ تم تحصيل مبلغ يقل بمقدار 32 مليار كورون عن قيمة الضريبة المضافة، في حين تم تحصيل ضرائب من الشخصيات الطبيعية أقل بمقدار 21 مليار كورون من عام 2019.

ولفتت الوزيرة إلى أن مديونية الدولة وصلت نهاية العام الماضي إلى 36.9 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت ميزانية الدولة التشيكية للعام 2019 انتهت بعجز مقداره 28.5 مليار كورون أما العجز الأكبر قبل ذلك فسجل في عام 2009 وكان بقيمة 192 مليار كورون تشيكي.

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