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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 29 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 13 كانون الثاني 2021
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مصدر عسكري: في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان
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فرنسا تندد بمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الاستيطانية
وصول دفعة جديدة من الزيت لصالات «التجارة» بدمشق
بومبيو يلغي آخر جولة له بعد رفض مسؤولين أوروبيين لقاءه
نظام أردوغان يصدر مذكرات اعتقال بحق 118 شخصاً
الصين تدين العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد كوبا
نيويورك تبحث إنهاء عقودها التجارية مع شركة ترامب
وزير ألماني يدعو ترامب للاستقالة من منصبه
إصابة يمنيين اثنين بقصف مدفعي سعودي في صعدة
وزير الصحة الأمريكي: خطاب ترامب قبل اقتحام الكابيتول غير مقبول
إيران: لا تفاوض حول الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الأمريكية