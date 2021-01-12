آخر تحديث: 2021-01-13 02:13:14
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مصدر عسكري: في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان
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