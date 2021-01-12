فرنسا تندد بمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية الاستيطانية

أدانت فرنسا اليوم مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما نقلت وكالة رويترز فإن وزارة الخارجية الفرنسية دعت في بيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن خططها لتوسيع هذه المستوطنات مشددة على ضرورة التخلي عن أي إجراءات أحادية قد تعرض للخطر الحل السلمي وإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان مسؤولون فلسطينيون حذروا من خطط الاحتلال الإسرائيلي في فرض عشرات المشروعات الاستيطانية التي يتم تنفيذها بشكل متسارع لأجل فرض مزيد من الواقع الجديد على الأرض رغم القرارات الدولية التي تؤكد عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورغم النداءات الدولية التي تدعو لوقف أعمال الاستيطان هناك.

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