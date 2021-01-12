بومبيو يلغي آخر جولة له بعد رفض مسؤولين أوروبيين لقاءه

ألغى مايك بومبيو اليوم آخر جولة أوروبية وزيارة له إلى الخارج كوزير للخارجية الأمريكية كانت مقررة له غداً إلى بروكسل بعد رفض مسؤولين أوروبيين لقاءه في وقت صار فيه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مهدداً بالعزل.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء الجولة بحسب مانقلت فرانس برس بدعوى أن بومبيو فضل البقاء في واشنطن لتسهيل انتقال سلس ومنظم للسلطة مع فريق الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وكان من المقرر أن يكون بومبيو في بروكسل يومي الأربعاء والخميس للقاء نظيرته البلجيكية صوفي فيلميس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وتم الإعلان عن هذه الزيارة وهي الأخيرة لبومبيو في الخارج يوم أمس الإثنين لكنها تتزامن مع التصويت المحتمل في مجلس النواب على إطلاق إجراءات عزل ترامب بعد تورطه بالتحريض على العنف الذي طال مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ويطالب برلمانيون ومشرعون أمريكيون عديدون ترامب بالتنحي كما يطالبون نائبه مايك بنس والحكومة بإقالته والكونغرس بإطلاق إجراءات عزله بعدما حض مناصرين له على التوجه إلى مقر الكونغرس الكابيتول للاحتجاج على جلسة التصديق على فوز بايدن بالرئاسة حيث اقتحم هولاء المبنى وعاثوا فيه خراب.

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