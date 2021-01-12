الصحة: 96 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة شفاء و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 87 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12558 شفيت منها 6185 حالة وتوفيت 790 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الثلاثاء ١٢ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

٢٥ في دمشق

٢٢ في حمص

١٧ في اللاذقية

١٠ في حلب

١٠ في طرطوس

٨ في حماة

٤ في درعا

الشفاء :

١٩ في دمشق

١٨ في حلب

١٠ في حمص

١٠ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٦ في طرطوس

٥ في درعا

٤ في السويداء

٤ في حماة

٣ في القنيطرة

الوفاة :

٣ في طرطوس

٢ في دمشق

٢ في حمص

٢ في القنيطرة

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