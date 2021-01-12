نيويورك تبحث إنهاء عقودها التجارية مع شركة ترامب

أعلنت عمدة مدينة نيويورك عن عزم المدينة إنهاء عقودها التجارية مع شركة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد قيامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن المتحدثة باسم عمدة المدينة لورا فيير لورا قولها في بيان نشرته اليوم إن المدينة تراجع ما إذا كانت هناك أسس قانونية لوقف عقودها مع منظمة ترامب وشركته مشيرة إلى أن سلطات المدينة تراجع ما إذا كانت الأسس القانونية موجودة في ضوء هذه

الظروف الجديدة لإنهاء التنازلات مع منظمة ترامب من دون تقديم جدول زمني للقرار.

وقالت الصحيفة إن شركة ترامب التي لا يزال يمتلكها ولكنها نقلت العمليات اليومية لأبنائه لديها عقود مع مدينة نيويورك لإدارة حلبة للتزلج على الجليد وملعب للغولف في حدائق المدينة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات تأتي وسط تداعيات أعمال الشغب في الكابيتول واتهامات بأن ترامب حرض على العنف لافتة الى أن بنك سيغناتشر ومقره نيويورك قرر في وقت سابق الأسبوع الماضي إغلاق الحسابات المصرفية الشخصية لترامب بسبب الإستياء والصدمة التي عانت منها الإدارة بسبب هجوم الكابيتول.

وبحسب واشنطن بوست فإن الحسابات الشخصية لترامب في البنك تضم نحو 5.3 ملايين دولار.

وكان البنك دعا ترامب إلى الإستقالة وأعلن أنه لن يقوم بأعمال مستقبلية مع المشرعين الذين تحدوا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بعد أعمال الشغب.

ويواجه ترامب دعوات متزايدة لعزله من منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحام مبنى الكونغرس في الوقت الذي يحذر فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي من أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته يخططون لاحتجاجات مسلحة في مبنى الكابيتول وجميع الولايات قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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