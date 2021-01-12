شفاء سيدة ثمانينية من إصابتها بكورونا في القنيطرة

تماثلت سيدة في الثمانين من عمرها للشفاء من فيروس كورونا بعد خضوعها للبروتوكول العلاجي الخاص في قسم العزل في مستشفى الشهيد ممدوح أباظة بمدينة البعث بالقنيطرة.

وأوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور وسام ماوردي في تصريح لـ سانا أن المشفى استقبل سيدة في العقد الثامن من عمرها تعاني من وهن عام وتعب وصداع وسعال وترفع حروري حيث لا سوابق مرضية لديها ونسبة الأكسجة عند قبولها كانت 75 بالمئة حيث تم أخذ المسحة الخاصة بفيروس كورونا وأتت نتيجتها إيجابية.

وبين ماوردي أنه تم استقبال المريضة في قسم العزل بالمشفى ووضعت على منفسة الأوكسجين وتم تقديم كل الإجراءات العلاجية والطبية المناسبة ضمن البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كورونا مدة 32 يوماً تماثلت خلالها للشفاء واليوم تم تخريجها وهي بصحة جيدة بالحالة العامة السريرية والمخبرية ونسبة الأكسجة لديها 92 بالمئة.

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